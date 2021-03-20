Аслан Карацев стал вторым россиянином, завоевавшим первый титул АТР в 27 лет

Россиянин Аслан Карацев завоевал первый трофей на турнире АТР в 27 лет. Не так много теннисистов завоёвывают свой дебютный трофей в таком солидном возрасте. Из российских теннисистов до этого первый раз на турнире в 27 лет смог победить только Игорь Куницын.



Возраст, в котором российские теннисисты выиграли 1-й титул в одиночном разряде:



19 – Кафельников (всего 26 титулов), Сафин (15), Рублёв (пока 8).

20 – Черкасов (2), Южный (10), Хачанов (пока 4).

21 – Чесноков (7), Давыденко (21), Андреев (3), Медведев (пока 10).

23 – Волков (3), Турсунов (7).

26 – Ольховский (2).

27 – Куницын (1), Карацев (пока 1).



В финале турнира категории ATP-500 в Дубае Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2.

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30 Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.