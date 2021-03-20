Аслан Карацев стал вторым россиянином, завоевавшим первый титул АТР в 27 лет

Россиянин Аслан Карацев завоевал первый трофей на турнире АТР в 27 лет. Не так много теннисистов завоёвывают свой дебютный трофей в таком солидном возрасте. Из российских теннисистов до этого первый раз на турнире в 27 лет смог победить только Игорь Куницын.
Возраст, в котором российские теннисисты выиграли 1-й титул в одиночном разряде:
19 – Кафельников (всего 26 титулов), Сафин (15), Рублёв (пока 8).
20 – Черкасов (2), Южный (10), Хачанов (пока 4).
21 – Чесноков (7), Давыденко (21), Андреев (3), Медведев (пока 10).
23 – Волков (3), Турсунов (7).
26 – Ольховский (2).
27 – Куницын (1), Карацев (пока 1).
В финале турнира категории ATP-500 в Дубае Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:2.
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