Аслан Карацев: игра у меня раньше была. Но в единичных случаях

Российский теннисист Аслан Карацев, завоевавший первый титул в карьере на турнире категории АТР-500 в Дубае, рассказал, с чего начался его взлёт в сезоне-2020.

Вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым 27-летний Аслан выиграл ATP Cup, а затем дошёл до полуфинала Australian Open. В обновлённом рейтинге АТР он войдёт в топ-30.

«Это неплохой опыт. У нас была неделя перед Australian Open, мы вышли с карантина, причём нам посчастливилось тренироваться во время карантина. То есть мы оказались, можно сказать, в счастливом самолёте с тренером. Мы готовились на карантине. И то, что мы играли ATP Cup – это ещё один шаг. То есть была возможность поиграть на этих же кортах именно матчи. Мы играли на больших стадионах. И да, я бы сказал, что это неплохой опыт подготовки к Australian Open был.

Игра у меня раньше была. Но она была, можно сказать, в единичных случаях. То есть были моменты, когда я играл хорошо, были – когда плохо. То есть было много подъёмов и спадов. Сейчас я пытаюсь сохранять высокий уровень игры на долгий период времени. То есть в теннис ты играешь каждую неделю, у тебя 5-6 матчей в неделю. И ты должен сохранять этот уровень. Да, у меня была раньше игра, но один-два круга. Не было стабильности на долгое время», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.