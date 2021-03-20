Ольховский: 27 лет для Карацева — это только начало

Один из самых успешных российских теннисистов в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу 27-летнего Аслана Карацева на турнире категории АТР-500 в Дубае. Благодаря первому титулу в карьере, Карацев войдёт в топ-30 обновлённого рейтинга АТР.
«Карацев — молодец! 27 лет для него — это только начало. Я, например, завоевал свой первый трофей тоже в 27 лет. Если обойдётся без травм, то следующие пять лет Аслан сможет играть на очень высоком уровне.
Карацев начал побеждать, потому что он психологически окреп и стал верить в собственные силы. Сами посмотрите, его удары стали залетать именно туда, куда он хочет. Всё это неслучайно.
Что касается рейтинга Карацева, он, безусловно, играет на ту позицию, которую занимает. Но я бы уже сейчас поставил Аслана в двадцатку лучших», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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