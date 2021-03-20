Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Карацев не оставил шансов Харрису в борьбе за первый титул АТР. Видеообзор финала в Дубае

Карацев не оставил шансов Харрису в борьбе за первый титул АТР. Видеообзор финала в Дубае
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

27-летний российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории АТР-500 в Дубае, завоевав первый титул в одиночном разряде.

В решающем матче Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации.

Аслан без раскачки сразу взялся за подачу соперника. Уже во втором гейме с первого брейк-пойнта россиянин получил преимущество, а затем повёл – 3:0. В 6-м гейме Карацев не смог реализовать ещё три попытки взять подачу соперника, однако запаса в один брейк ему хватило для победы в партии – 6:3.

Во втором сете ситуация не изменилась. Пушечные удары и переводы по линии россиянина по-прежнему ставили в тупик южноафриканца. Карацев сделал два брейка и за 1 час 15 минут довёл матч до победы – 6:3, 6:2.

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30
Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021