Карацев не оставил шансов Харрису в борьбе за первый титул АТР. Видеообзор финала в Дубае

27-летний российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории АТР-500 в Дубае, завоевав первый титул в одиночном разряде.

В решающем матче Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации.

Аслан без раскачки сразу взялся за подачу соперника. Уже во втором гейме с первого брейк-пойнта россиянин получил преимущество, а затем повёл – 3:0. В 6-м гейме Карацев не смог реализовать ещё три попытки взять подачу соперника, однако запаса в один брейк ему хватило для победы в партии – 6:3.

Во втором сете ситуация не изменилась. Пушечные удары и переводы по линии россиянина по-прежнему ставили в тупик южноафриканца. Карацев сделал два брейка и за 1 час 15 минут довёл матч до победы – 6:3, 6:2.