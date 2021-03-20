Аслан Карацев: провёл фантастическую неделю и показал хороший теннис

Российский теннисист Аслан Карацев подвёл итоги своего выступления на турнире в Дубае. 27-летний спортсмен завоевал первый титул в карьере и в обновлённом рейтинге АТР войдёт в топ-30.

В решающем матче Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации – 6:3, 6:2.

«Я очень счастлив. Это был трудный матч. Я сильно нервничал. Хочу поздравить соперника с хорошим матчем. Он отлично провёл неделю… Очень рад, что я выиграл.

Никогда не знаешь, когда придёт успех. Я хорошо поработал со своей командой, со своим тренером, и это случилось сейчас.

Очень доволен своей игрой. В начале года был рад сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, показав высокий уровень. После Australian Open я продолжил упорно тренироваться. Приехал сюда с большей верой, чем на турнир в Дохе. Провёл здесь фантастическую неделю и показал хороший теннис», — приводит слова Карацева пресс-служба АТР.