Аслан Карацев: провёл фантастическую неделю и показал хороший теннис

Российский теннисист Аслан Карацев подвёл итоги своего выступления на турнире в Дубае. 27-летний спортсмен завоевал первый титул в карьере и в обновлённом рейтинге АТР войдёт в топ-30.
В решающем матче Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации – 6:3, 6:2.
«Я очень счастлив. Это был трудный матч. Я сильно нервничал. Хочу поздравить соперника с хорошим матчем. Он отлично провёл неделю… Очень рад, что я выиграл.
Никогда не знаешь, когда придёт успех. Я хорошо поработал со своей командой, со своим тренером, и это случилось сейчас.
Очень доволен своей игрой. В начале года был рад сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, показав высокий уровень. После Australian Open я продолжил упорно тренироваться. Приехал сюда с большей верой, чем на турнир в Дохе. Провёл здесь фантастическую неделю и показал хороший теннис», — приводит слова Карацева пресс-служба АТР.
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