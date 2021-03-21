Тренер Карацева: хотим принести стране олимпийскую медаль. Если получится, то золотую

Белорус Егор Яцюк, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал, как спортсмен шёл к первому титулу на турнире АТР, который завоевал в 27 лет.

В решающем матче турнира в Дубае Карацев, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации – 6:3, 6:2.

«С ним мы работаем три года. До этого, до травмы, Аслан был, кажется, 150-м в мире. Обладал арсеналом ударов, но как таковой игры не было, если честно. За это время арсенал ударов мы постарались перевести в игру, которая давала бы успех. Было проделано много психологической работы — как вы понимаете, в спорте, и в теннисе в частности, психология очень важна. Пришлось придумывать эту игру, заставить поверить Аслана и всех вокруг, что он способен играть на высоком уровне.

Играть и побеждать — это, пожалуй, была одна из самых сложных задач. В какие-то моменты он сам в себя не верил, были неудачи, была серия из десяти поражений подряд. Но совместными усилиями мы справились — не опустили рук, работали, и это принесло свои плоды.

Ещё год назад мы играли «Фьючерс» и я говорил, что через год Аслан будет в топ-100, потом — в топ-50, при этом он способен играть на уровне первой двадцатки. Наш тренер по ОФП тогда ещё смеялся, и до сегодняшнего момента это всерьёз не воспринимал никто. Сейчас он набрал ход, всё сложилось — без везения в спорте никуда, и в этом году играет всё в нашу пользу. Начиная с отборочного этапа в Дохе на Australian Open — мы получили все отрицательные тесты, потом полёт в Австралию, где мы приземлились на правильном самолёте, потому что следующий попал в карантин на 14 дней. Вы понимаете, окажись мы на карантине, без тренировок, никакого полуфинала Австралии не было бы.

На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно ещё не думаем, но нужно уже начинать готовиться. Это другой турнир, особенно для наших стран Олимпиада всегда была значима, и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую», — приводит слова Яцюка ТАСС.