Ллойд Харрис: ещё в прошлом году было понятно, что Карацев выходит на новый уровень

Представитель ЮАР Ллойд Харрис поделился мнением о прогрессе российского теннисиста Аслана Карацева. Вчера, 20 марта, Харрис уступил Аслану в финале турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

«Это действительно необычно, когда профессиональный игрок так преображается. Однако он работает уже много лет. Думаю, сейчас просто наступил тот момент, когда его усердный труд принёс плоды. Он как бы преобразился благодаря своей уверенности. Полагаю, что это главное.



Аслан одержал пару крупных побед и после этого сильно поверил в себя. Он понял, что с его манерой игры можно добиваться результата. Именно поэтому он до сих пор продолжает показывать тот теннис, который мы видели в его исполнении во время квалификации на Открытый чемпионат Австралии. Ещё в прошлом году было понятно, что он выходит на новый уровень, а в этом Аслан лишь продолжил идти в выбранном направлении», — приводит слова Харриса журналист Крис Оддо на своей странице в «Твиттере».