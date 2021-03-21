Аслан Карацев: после Australian Open не останавливался и продолжал усердно тренироваться

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в финале турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В решающем матче Аслан оказался сильнее представитель ЮАР Ллойда Харриса. Таким образом, Карацев завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде.

«Было тяжело, но ведь это финал. Так всегда и бывает на этой стадии. Старался придерживаться плана, играть в свой теннис. Очень рад выигранному титулу, особенно здесь, в Дубае. Могу сказать, что я счастлив.

Очень доволен своей игрой. После Открытого чемпионата Австралии я не перестал работать. Старался улучшать свою игру и продолжал усердно тренироваться. Жду возможности сыграть в Майами.

Да, в моей карьере был непростой отрезок. Думаю, что самое сложное найти подходящего тренера. Я считаю, что с этой задачей справился. Как буду праздновать? Собираюсь поужинать с друзьями, командой, наставником», — сказал Карацев во время послематчевой пресс-конференции.