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Александр Зверев — о победе на турнире в Акапулько: именно здесь я и хотел победить

Александр Зверев — о победе на турнире в Акапулько: именно здесь я и хотел победить
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу, которую он одержал в финале турнира в Акапулько (Мексика). В решающем матче со счётом 6:4, 7:6 (7:3) Александр обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.

«Я всегда говорил, что это именно тот турнир, победу на котором я хотел одержать в течение карьеры. Определённо, моя связь с Мексикой очень крепка, как и связь с этим турниром в целом. Я приехал сюда с чётко поставленной задачей и сейчас могу констатировать, что она выполнена. Признаюсь, я очень счастлив», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

Турнир в Акапулько проходил с 15 по 20 марта. В прошлом году победу на этих соревнованиях праздновал испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Александр Зверев стал победителем турнира в Акапулько
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