Стефанос Циципас: чувствую, что в этом году турнир в Майами будет не так хорош, как раньше

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Майами (США) с 24 марта по 4 апреля.



«Мне нравится играть в Майами, но должен признаться, я чувствую, что в этом году турнир в США будет не так хорош, как раньше. Хотя в это очень трудно поверить. Поэтому, честно говоря, еду туда с небольшими ожиданиями.



Мне нравится там играть, но без фанатов всё будет иначе. Там будут и некоторые другие вещи, о которых я слышал. Думаю, именно с ними связан отказ некоторых игроков приезжать на турнир. Не хотел бы больше об этом говорить. Добавлю лишь, что в целом я не удивлён», — приводит слова Циципаса журналист Крис Оддо на своей странице в «Твиттере».

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