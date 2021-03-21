Стефанос Циципас: чувствую, что в этом году турнир в Майами будет не так хорош, как раньше
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Майами (США) с 24 марта по 4 апреля.
«Мне нравится играть в Майами, но должен признаться, я чувствую, что в этом году турнир в США будет не так хорош, как раньше. Хотя в это очень трудно поверить. Поэтому, честно говоря, еду туда с небольшими ожиданиями.
Мне нравится там играть, но без фанатов всё будет иначе. Там будут и некоторые другие вещи, о которых я слышал. Думаю, именно с ними связан отказ некоторых игроков приезжать на турнир. Не хотел бы больше об этом говорить. Добавлю лишь, что в целом я не удивлён», — приводит слова Циципаса журналист Крис Оддо на своей странице в «Твиттере».
Александр Зверев — о победе на турнире в Акапулько: именно здесь я и хотел победить
Пригрозил судье расправой и ушёл! Какой штраф получил Дамир Джумхур за свою выходку
Боснийский теннисист Дамир Джумхур, обиженный решением арбитра, наговорил много лишнего. За это получил дисквалификацию и попал на деньги.
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
12:57
-
12:12
-
11:27
-
11:07
-
10:01
-
09:34
-
09:20
-
00:37
- 20 марта 2021
-
23:44
-
22:13
-
21:57
-
21:56
-
21:36
-
21:25
-
20:20
-
20:04
-
19:58
-
19:53
-
19:31
-
18:25
-
16:18
-
14:10
-
13:34
-
12:53
-
12:39
-
12:12
-
11:24
-
10:39
-
08:38
-
07:32
-
04:55
-
00:32
- 19 марта 2021
-
23:13
-
22:48
-
22:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам