«Пытался отбирать ракетку у сестры». Карацев рассказал, как начинал заниматься теннисом

Российский теннисист Аслан Карацев поделился подробностями того, как начинал заниматься теннисом.
«Моя семья переехала из России в Израиль, когда мне было около трёх. Однажды мы возвращались домой с пляжа и увидели теннисный центр. Родители тогда сказали, что было бы здорово, если б моя старшая сестра попробовала себя в теннисе. И она действительно начала заниматься. Когда мне исполнилось четыре, я пытался отбирать у неё ракетку и сам как-то играть. Так постепенно и втянулся. Сестра бросила заниматься теннисом примерно через два года, а я как раз начал.
Всё внимание отца сразу перешло ко мне. Я начал серьёзно заниматься, когда мне было шесть или семь. У меня были утренние тренировки, отдельно я занимался фитнесом и в какой-то момент стал первым номером в Израиле. Вот так всё и началось», — приводит слова Карацева ATP Tour.
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