«Невероятно, что он вытворяет на корте». Карацев — о теннисисте, который его вдохновляет

Россиянин Аслан Карацев назвал теннисистов, за игрой которых он любил следить в детстве, а также рассказал, кто его вдохновляет в настоящее время.
«Кумиры детства и теннисист, который вдохновляет сейчас? Я бы не стал называть их кумирами, но мне всегда нравилось смотреть за игрой Роджера Федерера, Пита Сампраса и Андре Агасси. Когда я рос, между Агасси и Сампрасом случались фантастические матчи. А Роджер уже начал побеждать, когда мне было семь. Просто невероятно следить за тем, что он вытворяет на площадке», — приводит слова Карацева ATP Tour.
Напомним, вчера, 20 марта, Аслан завоевал первый титул в карьере, одержав победу в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В решающем матче Карацев, получивший «уайлд-кард» от организаторов, обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации – 6:3, 6:2. 27-летний спортсмен и в обновлённом рейтинге АТР войдёт в топ-30.
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