Дарья Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. Её соперница по финалу Маргарита Гаспарян не сумела завершить решающий матч.
Проблемы со спиной начались у Гаспарян ещё в первом сете. Маргарита взяла медицинский тайм-аут и после него начала подавать лучше, но сделать ещё один обратный брейк и сравнять счёт ей не удалось. Касаткина взяла первую партию со счётом 6:3. Во втором сете были сыграны только три гейма. При счёте 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян отказалась от продолжения борьбы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Дарья Касаткина — Маргарита Гаспарян в Санкт-Петербурге.
Касаткина завоевала четвёртый титул в карьере, второй в сезоне-2021.
Санкт-Петербург. Финал
21 марта 2021, воскресенье. 16:35 МСК
126
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
0 : 1
Rt
|1
|2
|3
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|1
|
|2
61
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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