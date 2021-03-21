Дарья Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. Её соперница по финалу Маргарита Гаспарян не сумела завершить решающий матч.

Проблемы со спиной начались у Гаспарян ещё в первом сете. Маргарита взяла медицинский тайм-аут и после него начала подавать лучше, но сделать ещё один обратный брейк и сравнять счёт ей не удалось. Касаткина взяла первую партию со счётом 6:3. Во втором сете были сыграны только три гейма. При счёте 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян отказалась от продолжения борьбы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Дарья Касаткина — Маргарита Гаспарян в Санкт-Петербурге.

Касаткина завоевала четвёртый титул в карьере, второй в сезоне-2021.