Дарья Касаткина: главное – не зацикливаться на этой победе. Порадоваться и идти дальше

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу на турнире в Санкт-Петербурге, ставшую для неё уже второй в сезоне-2021.
«Конечно, я очень рада тому, что я выиграла еще один турнир в этом сезоне. У меня сейчас самые великолепные ощущения. Конечно же, это усиливает мою уверенность в себе. Как говорит мой тренер: «Лучшее лекарство для теннисиста – это победа в матчах».
Я больше всего горжусь тем, как я смогла справиться с матчами, справиться с давлением. Мне сейчас трудно отвечать более подробно, потому что я сейчас нахожусь в состоянии эйфории после победы. Но я очень собой горжусь.
Дальнейшие планы? Я уже снялась с турнира в Майами. Сейчас немного отдохну и начну подготовку к грунтовому сезону. Конечно, победы в турнирах придают уверенности, тут не о чем говорить. Выигрывать турниры – это всегда приятно. Главное – не зацикливаться на этой победе. Нужно порадоваться и идти дальше, потому что впереди ещё много всего», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.
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