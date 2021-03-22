Сербской модели предлагали € 60 тыс., чтобы она соблазнила Новака Джоковича

Сербская модель Наталья Щекич рассказала, что ей предлагали € 60 тыс. за то, чтобы она соблазнила сербского теннисистка Новака Джоковича.
Это правда, что со мной связался один парень. Я знаю его и он считается серьёзным менеджером. Я знаю, что он делал много работ, и что всё было в порядке. Я думала, что у нас будет деловая встреча. Однако по ходу разговора я поняла, что это не имеет отношения к жизни. В тот момент я подумала, что нас снимает скрытая камера, когда он сказал, что я должна соблазнить Новака и записать это, и что мне не стоит беспокоиться. Он сказал, что я могу получить около € 50-60 тыс. и выбрать любую поездку для этого. Я засмеялась и подождала, пока он скажет, что это была шутка, однако человек был очень серьёзен. Честно говоря, я почувствовала себя очень обиженной и униженной. В этот момент мне пришло в голову ударить его, облить водой, но я воздержалась, потому что мы были в общественном месте. Я просто собрала свои вещи и ушла. Надеюсь, он не нашел девушку, которая хотела бы это сделать, потому что это несправедливо по отношению к Новаку. Он наш лучший посол в мире, семьянин», — приводит слова Щекич Svet-Scandal.
В сезоне-2021 Джокович выиграл Australian Open, одолев в финале россиянина Даниила Медведева. Также Новак принимал участие в ATP Cup, где, несмотря на победы своего лидера в одиночных матчах, сборная Сербии не сумела выйти из группы.
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