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Фернандес победила Голубич в финале теннисного турнира в Монтеррее

Фернандес победила Голубич в финале теннисного турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Лейла Фернандес стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее. В решающем матче турнира ей удалось обыграть представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 6:1, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. За это время Фернандес сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету швейцарки 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Благодаря этой победе Фернандес получит 280 рейтинговых очков и $ 29,2 тыс. в качестве призовых. Голубич получит 180 рейтинговых очков и заработает $ 16,3 тыс. призовых.

Победительницей прошлогоднего розыгрыша турнира стала представительница Украины Элина Свитолина, которая в решающем матче 2020 года одержала победу над чешкой Мари Боузковой.

Монтеррей. Финал
22 марта 2021, понедельник. 01:35 МСК
Лейла Фернандес
88
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Виктория Голубич
102
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
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