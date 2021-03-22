Фернандес победила Голубич в финале теннисного турнира в Монтеррее

Канадская теннисистка Лейла Фернандес стала победительницей теннисного турнира в Монтеррее. В решающем матче турнира ей удалось обыграть представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 6:1, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. За это время Фернандес сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету швейцарки 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Благодаря этой победе Фернандес получит 280 рейтинговых очков и $ 29,2 тыс. в качестве призовых. Голубич получит 180 рейтинговых очков и заработает $ 16,3 тыс. призовых.

Победительницей прошлогоднего розыгрыша турнира стала представительница Украины Элина Свитолина, которая в решающем матче 2020 года одержала победу над чешкой Мари Боузковой.