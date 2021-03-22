Аслан Карацев впервые в карьере стал 27-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 22 марта российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся на 27-ю строчку. 20 марта он завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде. В финале соревнований в Дубае Аслан победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом в двух сетах 6:3, 6:2.
Рейтинг АТР. 22 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9940.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6950.
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6070.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5101.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453.
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22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2200.
...27 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1888.
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