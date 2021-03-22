Аслан Карацев впервые в карьере стал 27-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 22 марта российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере поднялся на 27-ю строчку. 20 марта он завоевал первый в карьере титул на турнире АТР в одиночном разряде. В финале соревнований в Дубае Аслан победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом в двух сетах 6:3, 6:2.

Рейтинг АТР. 22 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9940.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6950.

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6070.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5101.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453.

...

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2200.

...27 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1888.