Определились соперницы россиянок на турнире в Майами

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 23 марта по 3 апреля.

Первой сеяной стала австралийка Эшли Барти, во втором круге она сыграет с одним из квалифаеров.

Россиянки Екатерина Александрова (30) и Вероника Кудерметова (32) также попали в посев и начнут турнир со второго круга. Александрова сыграет с победительницей поединка между Надей Подороской (Аргентина) и Майар Шериф (Египет). Соперницей Кудерметовой станет триумфатор встречи Кристина Младенович (Франция) против Даниэль Коллинз (США).

Россиянка Анастасия Потапова в первом круге встретится с Айлой Томлянович (Австралия) и в случае победы сыграет с Наоми Осакой (2). А Светлана Кузнецова поборется с Ализе Корне (Франция) и может выйти на Петру Квитову (9). Ещё одна россиянка Анна Блинкова в первом раунде сразится с Барборой Крейчиковой (Чехия), победительница выйдет на Игу Свёнтек (15). Анна Калинскую ждёт встреча с Ириной Бегу (Бельгия), победительница выйдет на Петру Мартич (20).