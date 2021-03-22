Определились соперницы россиянок на турнире в Майами

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 23 марта по 3 апреля.
Первой сеяной стала австралийка Эшли Барти, во втором круге она сыграет с одним из квалифаеров.
Россиянки Екатерина Александрова (30) и Вероника Кудерметова (32) также попали в посев и начнут турнир со второго круга. Александрова сыграет с победительницей поединка между Надей Подороской (Аргентина) и Майар Шериф (Египет). Соперницей Кудерметовой станет триумфатор встречи Кристина Младенович (Франция) против Даниэль Коллинз (США).
Россиянка Анастасия Потапова в первом круге встретится с Айлой Томлянович (Австралия) и в случае победы сыграет с Наоми Осакой (2). А Светлана Кузнецова поборется с Ализе Корне (Франция) и может выйти на Петру Квитову (9). Ещё одна россиянка Анна Блинкова в первом раунде сразится с Барборой Крейчиковой (Чехия), победительница выйдет на Игу Свёнтек (15). Анна Калинскую ждёт встреча с Ириной Бегу (Бельгия), победительница выйдет на Петру Мартич (20).
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