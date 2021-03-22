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Наоми Осака может стать первой ракеткой мира после турнира в Майами

Наоми Осака может стать первой ракеткой мира после турнира в Майами
Теннис / WTA 0
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Японская теннисистка Наоми Осака может сдвинуть австралийку Эшли Барти с первой позиции рейтинга WTA после турнира в Майами (США), который пройдёт с 23 марта по 4 апреля. Это может случиться, если японка выиграет титул, а Барти не дойдёт до финала.

Барти – действующая чемпионка турнира, в финале 2019 года она со счётом в двух сетах 7:6 (7:1), 6:3 обыграла чешку Каролину Плишкову.

На данный момент у Барти 9186 очков, а у Осаки – 7835. После сгорания прошлогодних очков за победу у Барти будет 8196 очков. Если в Майами выиграет Осака, в её активе будет 8770 очков (+ 1000 за победу и – вычеты за участие в 2019 году). Это больше, чем у Барти после вычетов.

Единственный шанс Барти остаться на вершине рейтинга: просто выйти в финал. Тогда она получит 650 очков и вычет составит 350 очков. В таком случае в рейтинге её сумма составит 8 836.

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