Отец Джоковича: Новак – лучший игрок за всё время, и всё в мире тенниса зависит от него

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал о месте и значении своего сына в истории мирового тенниса, а также обозначил период, в который Джокович завершит карьеру.
«У Новака нет стремления становиться лучшим игроком, он уже лучший в мире за всё время, судя по количеству недель, проведённых на первом месте, и количеству титулов. Единственное, чего ему не хватает, так это олимпийского золота и тех двух титулов «Большого шлема», которые он выиграет в этом году. Он лучший, и всё в мире тенниса зависит от него. Да, он может проиграть, но не потому, что его соперник хорош и переиграл его, а потому, что Новак позволил обыграть его.
Пока Новак не уйдёт из тенниса, его карьера продлится ещё полтора, два, максимум, три года, когда всё будет в его распоряжении. На прошлой неделе один английский журналист сказал мне, что, хотя Надаль и Федерер и являются его яростными противниками, они больше ему не соперники. Вместо этого сравнивайте Новака с Тайгером Вудсом или Майклом Джорданом», — приводит слова старшего Джоковича Sportske Novosti.
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