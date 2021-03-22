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Джокович-старший рассказал, как Горан Иванишевич повлиял на игру его сына

Джокович-старший рассказал, как Горан Иванишевич повлиял на игру его сына
Теннис / ATP 0
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Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, какие аспекты игры его сына помог улучшить Горан Иванишевич.

«Думаю, присоединение Горана к команде – идеальное решение для Новака. Он, как всегда, попал в цель! Новак фантастичен во всех отношениях. У него много сильных сторон, но у него есть и недостатки, над которыми он работает на протяжении всей карьеры. В одиночку или с помощью экспертов.

С Иванишевичем Новак улучшил подачу – это без сомнений! Повысил точность и увеличил силу. Он больше не подаёт так высоко, как раньше, как это делает Чичич, у Новака тоже были проблемы с этим, он закручивал как Чилич, и Иванишевич исправил это. Это фантастика! Их сотрудничество привело к красивой победе на Открытом чемпионате Австралии», — сказал Джокович-старший Sportske Novosti.

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