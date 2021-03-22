Джокович-старший рассказал, как Горан Иванишевич повлиял на игру его сына

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, какие аспекты игры его сына помог улучшить Горан Иванишевич.

«Думаю, присоединение Горана к команде – идеальное решение для Новака. Он, как всегда, попал в цель! Новак фантастичен во всех отношениях. У него много сильных сторон, но у него есть и недостатки, над которыми он работает на протяжении всей карьеры. В одиночку или с помощью экспертов.

С Иванишевичем Новак улучшил подачу – это без сомнений! Повысил точность и увеличил силу. Он больше не подаёт так высоко, как раньше, как это делает Чичич, у Новака тоже были проблемы с этим, он закручивал как Чилич, и Иванишевич исправил это. Это фантастика! Их сотрудничество привело к красивой победе на Открытом чемпионате Австралии», — сказал Джокович-старший Sportske Novosti.

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