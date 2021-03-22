«Красивый кубок и я». Касаткина выложила фото с трофеем, завоёванным в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграме» поделилась милой фотографией с выигранным трофеем на турнире категории WTA-500 в Санкт-Петербурге.
Напомним, её соперница по финалу Маргарита Гаспарян не сумела завершить решающий матч. При счёте в двух сетах 6:3, 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян отказалась от продолжения борьбы из-за проблем со спиной.
«Красивый кубок и я. Уезжаю из Питера на позитиве, ещё увидимся!» — написала Дарья. В ответ россиянка получила множество комментариев с поздравлениями от фанатов.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.
Касаткина завоевала четвёртый титул в карьере, второй в сезоне-2021. Благодаря победе в Санкт-Петербурге россиянка поднялась на шестую строчку чемпионской гонки WTA.
Второй российский титул Касаткиной! После Москвы Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург
Дарья Касаткина завоевала главный трофей в Петербурге, но получила чек на сумму в два раза меньше, чем чемпионка прошлого года.
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