«Красивый кубок и я». Касаткина выложила фото с трофеем, завоёванным в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграме» поделилась милой фотографией с выигранным трофеем на турнире категории WTA-500 в Санкт-Петербурге.

Напомним, её соперница по финалу Маргарита Гаспарян не сумела завершить решающий матч. При счёте в двух сетах 6:3, 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян отказалась от продолжения борьбы из-за проблем со спиной.

«Красивый кубок и я. Уезжаю из Питера на позитиве, ещё увидимся!» — написала Дарья. В ответ россиянка получила множество комментариев с поздравлениями от фанатов.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

Касаткина завоевала четвёртый титул в карьере, второй в сезоне-2021. Благодаря победе в Санкт-Петербурге россиянка поднялась на шестую строчку чемпионской гонки WTA.