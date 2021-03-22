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Энди Маррей: искренне верю, что у меня ещё есть шанс выиграть Уимблдон

Энди Маррей: искренне верю, что у меня ещё есть шанс выиграть Уимблдон
Теннис / ATP 0
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мыслями о продолжении карьеры и целях, которые он перед собой ставит.

«Я знаю, что всё ещё способен играть на высшем уровне. Жду, что буду хорошо выступать на крупных турнирах. Говорить о том, чтобы выигрывать их, наверное, сейчас немного амбициозно, но я чувствую, что могу соревноваться с лучшими теннисистами мира.

Я хочу быть на кортах Уимблдона и чувствовать, что у меня есть шанс выиграть этот турнир. Я понимаю, что это будет чрезвычайно сложно, но искренне верю, что это возможно. Уверен, некоторые люди примут мои слова за бред — мол, мои лучшие дни остались позади. Возможно, это так.

Мне нужны недели или месяцы тренировок, практик, матчей и крепкого здоровья. Но я чувствую, что это ещё возможно», — приводит слова Маррея Tennis Head.

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В начале года Энди был готов завершить карьеру, но решился на эндопротезирование бедра и не прогадал.
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