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Россе: если Федерер хочет выиграть Уимблдон, ему придётся много выступать на грунте

Россе: если Федерер хочет выиграть Уимблдон, ему придётся много выступать на грунте
Теннис / ATP 0
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Швейцарский экс-теннисист Марк Россе считает, что удачная игра его соотечественника Роджера Федерера на грядущем Уимблдоне невозможна без выступления на грунтовых турнирах.

Напомним, Федерер вернулся на корт после годичного перерыва на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где дошёл до четвертьфинала, уступив в нём грузину Николозу Басилашвили в трёх сетах со счётом 6:3, 1:6, 5:7.

«Роджер понимает, что сейчас ему не хватает физической подготовки. Поэтому, я думаю, в его интересах сыграть как можно больше матчей на грунте. Игра на грунте позволит ему прийти в форму перед переходом на травяное покрытие. Уимблдон больше не выигрывают выходами к сетке, его выигрывают с задней линии.

Если Роджер хочет выиграть Уимблдон, ему обязательно придётся победить Джоковича, Надаля и других игроков, которые входят в топ-10. Чтобы попробовать свои силы, ему придётся сыграть с ними на «Мастерсах» на грунте или на «Ролан Гаррос», — приводит слова Россе L'Equipe.

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Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.
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