Винус Уильямс: сексизм – это не проблема женщин, равно как и расизм – не проблема чёрных

Американская теннисистка Винус Уильямс выступила в качестве автора статьи для британского Vogue. Уильямс высказалась о гендерном равенстве и необходимости равной оплаты труда.

Теннисистка призналась, что её возмущает тот факт, что в 2019 году в США женщины получали лишь 82,3% с каждого доллара, заработанного мужчинами. В связи с этим она инициировала программу #PrivilegeTax, которая собирает пожертвования в пользу организации по защите интересов женщин Girls Inc.

Фото доступно в «инстаграме» britishvogue.

«До сих пор существует мнение, что женский теннис не так ценен, как мужской. Мы не должны позволять такому мышлению возглавлять прогресс общества. Я твёрдо верю, что спорт отражает жизнь, а жизнь – спорт. Отсутствие равенства и равных возможностей в теннисе – симптом препятствий, с которыми женщины сталкиваются во всём мире.

Сексизм – это не проблема женщин, равно как и расизм – не проблема чёрных. Мужчины должны понимать, что гендерное равенство – это равные возможности для женщин и мужчин, а не ущемление мужской власти», — написала Винус.