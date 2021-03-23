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Симона Халеп: я всегда восхищалась Федерером, с моей точки зрения, он – гений

Симона Халеп: я всегда восхищалась Федерером, с моей точки зрения, он – гений
Теннис / ATP 0
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Третья ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась мыслями по поводу продолжения карьеры швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Ранее 39-летний швейцарец заявлял, что грядущая Олимпиада в Токио является его основной целью на ближайшее время.

«Я всегда восхищалась Роджером Федерером, с моей точки зрения, он – гений. Думаю, он ещё какое-то время будет играть, ясно, что относится к теннису с большим азартом. На самом деле можно сказать, что в его карьере было не так много травм, теннис ему даётся легко. У Надаля великолепная игра на износ, поэтому он всегда был более склонен к травмам.

Не знаю, насколько сейчас игра отражается на физическом состоянии Роджера, наверное, ощущается усталость после стольких лет. Но если он скажет, что сыграет на Уимблдоне и Олимпийских играх, пусть так и будет», — приводит слова Халеп Tennis World USA.

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