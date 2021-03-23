«Симона Роналду?» Халеп удивила фанатов, набив футбольный мяч 81 раз

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп выложила в своём «инстаграме» видео, где она мастерски набивает футбольный мяч, ставя свой личный рекорд – 81 раз, на футбольном стадионе в Майами.

Подписчики теннисистки бурно отреагировали на ролик в комментариях: «Симона Роналду?», «Может, в сборную Румынии по футболу?», «Пора в Реал Мадрид», «Как она делает это?».

Видео доступно в «инстаграме» Симоны Халеп.

29-летняя Халеп выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), она посеяна под третьим номером. Призовой фонд турнира составил более $ 3 млн.

Симона Халеп — победительница двух турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос-2018» и «Уимблдон-2019», финалистка трёх ТБШ, а также победительница 23 турниров WTA.