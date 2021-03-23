17-летний Руне проведёт тренировки с Джоковичем. Он попросил Новака в «Инстаграме»

17-летний датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне договорился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем о совместных тренировках.
Руне рассказал, при каких обстоятельствах теннисисты заключили договор.
«Если честно, я просто обратился к нему с просьбой в «Инстаграме». Увидел, что он снялся с Майами и находится в Монако. А потом он мне ответил: «Да, мы можем потренироваться».
Это здорово, это придаёт мне уверенности, потому что он точно не станет тренироваться с кем попало. О лучшем партнёре для тренировок я и мечтать не мог. Он лучший в мире. Для меня это станет хорошей проверкой.
Надеюсь, мы будем играть тренировочные сеты и я смогу взять хотя бы один. У меня уже есть опыт на уровне ATP, знаю, что разница не очень большая. Всё зависит от мелочей и решений, который ты принимаешь в разных ситуациях. Но я считаю, что смогу с ним бороться», — рассказал Руне Sport.TV2.DK.
- 23 марта 2021
-
16:04
-
14:49
-
14:18
-
13:03
-
11:57
-
11:22
-
10:07
-
09:38
-
09:09
-
00:41
- 22 марта 2021
-
21:23
-
16:25
-
15:55
-
15:03
-
14:39
-
13:29
-
10:06
-
09:40
-
08:53
-
08:44
-
08:36
-
08:29
-
03:18
-
02:00
- 21 марта 2021
-
22:51
-
21:34
-
21:22
-
21:08
-
17:52
-
14:49
-
14:29
-
12:57
-
12:12
-
11:27
-
11:07