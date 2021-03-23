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17-летний Руне проведёт тренировки с Джоковичем. Он попросил Новака в «Инстаграме»

17-летний Руне проведёт тренировки с Джоковичем. Он попросил Новака в «Инстаграме»
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

17-летний датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне договорился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем о совместных тренировках.

Руне рассказал, при каких обстоятельствах теннисисты заключили договор.

«Если честно, я просто обратился к нему с просьбой в «Инстаграме». Увидел, что он снялся с Майами и находится в Монако. А потом он мне ответил: «Да, мы можем потренироваться».

Это здорово, это придаёт мне уверенности, потому что он точно не станет тренироваться с кем попало. О лучшем партнёре для тренировок я и мечтать не мог. Он лучший в мире. Для меня это станет хорошей проверкой.

Надеюсь, мы будем играть тренировочные сеты и я смогу взять хотя бы один. У меня уже есть опыт на уровне ATP, знаю, что разница не очень большая. Всё зависит от мелочей и решений, который ты принимаешь в разных ситуациях. Но я считаю, что смогу с ним бороться», — рассказал Руне Sport.TV2.DK.

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