Курье – о турнире в Майами: будет интересно посмотреть на Медведева, Осаку и Кори Гауфф

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье считает, что волна отказов от участия на турнирах в Майами никак не повлияет на антураж соревнований. По мнению американца, в Майами будет на кого посмотреть.

«В Майами будет много звёзд. В розыгрыше всегда участвуют лучшие здоровые игроки, и пандемия этого не изменила.

Некоторые молодые игроки, такие как Наоми Осака и Даниил Медведев, действительно круто сражаются, будет интересно посмотреть, смогут ли они сохранить свою недавнюю форму.

Также интересно понаблюдать за юной Кори Гауфф, она уже входит в топ-40 и, думаю, будет играть важную роль в женском теннисе в следующие 10-20 лет. Она из Южной Флориды, публика будет её поддерживать», — рассказал Курье People.

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