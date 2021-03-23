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Лайович: на грунте Медведеву не подходят частые смены ритма, он немного спешит

Лайович: на грунте Медведеву не подходят частые смены ритма, он немного спешит
Теннис / ATP 0
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Сербский теннисист Душан Лайович рассказал, что мешает второй ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву показывать такую же сильную игру на грунте, как на харде.

Опытный серб имеет победный опыт в игре с Медведевым на харде: в первом круге турнира в Роттердаме Душан неожиданно обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Мне кажется, он немного спешит на кортах с глиняным покрытием. Меньше всего в игре на грунте ему подходят частые смены ритма – в скорости полёта мяча, во вращении и в резаных ударах.

Его невозможно остановить, когда он выполняет удар и мяч находится на уровне бедра или немного выше. При игре в одном ритме для каждого игрока эти удары – кошмар. На харде Медведев умеет навязывать свою игру, а на грунте у его соперника больше пространства для поиска решения», — приводит слова серба Tennis World USA.

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