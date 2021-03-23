Лайович: на грунте Медведеву не подходят частые смены ритма, он немного спешит

Сербский теннисист Душан Лайович рассказал, что мешает второй ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву показывать такую же сильную игру на грунте, как на харде.

Опытный серб имеет победный опыт в игре с Медведевым на харде: в первом круге турнира в Роттердаме Душан неожиданно обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Мне кажется, он немного спешит на кортах с глиняным покрытием. Меньше всего в игре на грунте ему подходят частые смены ритма – в скорости полёта мяча, во вращении и в резаных ударах.

Его невозможно остановить, когда он выполняет удар и мяч находится на уровне бедра или немного выше. При игре в одном ритме для каждого игрока эти удары – кошмар. На харде Медведев умеет навязывать свою игру, а на грунте у его соперника больше пространства для поиска решения», — приводит слова серба Tennis World USA.

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