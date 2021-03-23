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«Проснулся в 3 ночи, почувствовав боль». Маррей — о причинах снятия с «Мастерса» в Майами

«Проснулся в 3 ночи, почувствовав боль». Маррей — о причинах снятия с «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP 0
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о подробностях причины снятия с турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Я не испытывал никаких недомоганий во время тренировок, чувствовал себя хорошо. В пятницу без проблем позанимался в спортивном зале. Но потом проснулся около 3 часов ночи, почувствовав боль в паху, причём не на той стороне, где мне делали операцию. Просто чтобы встать с постели, мне пришлось приложить немалые усилия. Понятия не имею, что произошло. С каждым днём мне становится лучше, но пока этого недостаточно. Я не занимаюсь с пятницы.

Я действительно опустошён. Это место — мой второй дом. В последний раз я играл здесь в 2016 году. С тех пор столько всего произошло. В 2017 году я испытывал проблемы с локтем, в последние несколько лет — различные трудности с бедром. А в прошлом году, всего за день до того, как я должен был приехать в Майами, коронавирус остановил буквально всё», — приводит слова Энди «Майами Геральд».

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