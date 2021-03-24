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Циципас: даже если никогда не достигну уровня Федерера, буду просто восхищаться им

Циципас: даже если никогда не достигну уровня Федерера, буду просто восхищаться им
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере.

«Роджер как источник вдохновения. Именно благодаря ему я улучшил многие компоненты своей игры. За ним приятно наблюдать, чтобы что-то подмечать для себя. И даже если я никогда не достигну уровня Федерера, то буду просто восхищаться им», — приводит слова Циципаса tennisnet.

Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

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