Циципас: даже если никогда не достигну уровня Федерера, буду просто восхищаться им
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» швейцарце Роджере Федерере.
«Роджер как источник вдохновения. Именно благодаря ему я улучшил многие компоненты своей игры. За ним приятно наблюдать, чтобы что-то подмечать для себя. И даже если я никогда не достигну уровня Федерера, то буду просто восхищаться им», — приводит слова Циципаса tennisnet.
Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.
Роджер Федерер стал первым теннисистом в истории, который провёл 1100 недель в топ-100
Как хорошо вы знаете самого богатого и знаменитого теннисиста мира Роджера Федерера?
Какой турнир Федерер выиграл вместе с Маратом Сафиным? Проверьте свои знания о 20-кратном победителе «шлемов».
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