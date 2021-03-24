Потапова проиграла Томлянович в первом круге турнира в Майами, отдав второй сет 0:6

Российская теннисистка Анастасия Потапова завершила участие на турнире в Майами. В первом круге россиянка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счетом 5:7, 0:6.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время россиянка сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнта. Австралийка в свою очередь совершила 5 подач на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.