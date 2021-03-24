Потапова проиграла Томлянович в первом круге турнира в Майами, отдав второй сет 0:6
Российская теннисистка Анастасия Потапова завершила участие на турнире в Майами. В первом круге россиянка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счетом 5:7, 0:6.
Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время россиянка сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнта. Австралийка в свою очередь совершила 5 подач на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
Майами (ж). 1-й круг
23 марта 2021, вторник. 23:40 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Айла Томлянович
А. Томлянович
На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами
1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
01:14
-
00:36
-
00:28
-
00:26
- 23 марта 2021
-
23:14
-
20:13
-
19:48
-
19:10
-
18:35
-
17:52
-
17:33
-
16:30
-
16:04
-
14:49
-
14:18
-
13:03
-
11:57
-
11:22
-
10:07
-
09:38
-
09:09
-
00:41
- 22 марта 2021
-
21:23
-
16:25
-
15:55
-
15:03
-
14:39
-
13:29
-
10:06
-
09:40
-
08:53
-
08:44
-
08:36
-
08:29
-
03:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам