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Потапова проиграла Томлянович в первом круге турнира в Майами, отдав второй сет 0:6

Потапова проиграла Томлянович в первом круге турнира в Майами, отдав второй сет 0:6
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова завершила участие на турнире в Майами. В первом круге россиянка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счетом 5:7, 0:6.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время россиянка сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнта. Австралийка в свою очередь совершила 5 подач на вылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 1-й круг
23 марта 2021, вторник. 23:40 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		0  
7 		6  
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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