Александр Зверев: ещё больше «проголодался» от поражения в US Open

Перед выступлением на «Мастерсе» в Майами седьмая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев признался, что прошлогоднее поражение в финале US Open сильно прибавило ему мотивации.

Напомним, в финале Зверев боролся с австрийцем Домиником Тимом, немец выиграл два первых сета и был в двух геймах от титула, однако Тим перевернул игру и выиграл со счётом в пяти сетах 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

«От поражения в финале US Open я ещё больше «проголодался». Тогда всего два гейма отделяли меня от первого титула на турнире «Большого шлема», но я упустил эту возможность.

В некотором смысле, в этом году я чувствую больше мотивации, чем когда-либо. Я пытаюсь улучшить каждый аспект игры, чтобы увеличить свои шансы на титулы. Стремлюсь к их завоеванию, хочу выиграть все.

С нетерпением жду следующих недель в Майами. Сейчас стараюсь не концентрироваться на турнирах «Большого шлема», потому что до них есть другие дела. Четыре «Мастерса», на которых я настроен серьёзно сражаться», — приводит слова Зверева Tennis Head.

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