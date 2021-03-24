Медведев оценил уровень потенциальных соперников в первом матче «Мастерса» в Майами

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о будущем сопернике на турнире категории «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 24 марта по 4 апреля.

Во втором круге Медведев (2) сыграет с победителем встречи Сэм Куэрри (США) – Лу Яньсюнь (Тайбэй).

«Помню, что побеждал их обоих. Особенно памятен матч против Сэма, это было на траве, я обыграл его, а на следующем турнире – Уимблдоне он вышел в полуфинал, так что это была потрясающая победа для меня в то время. Посмотрю, кто выиграет, а затем немного подготовлюсь к победителю.

Лу Яньсюнь — действительно солидный игрок на задней линии. Сэм другой: у него высокая подача и сильный форхенд. Наверняка, у меня будет два разных плана в зависимости от того, кто станет моим соперником», — сказал россиянин ATP Tour.

Медведев – о 2-й строчке рейтинга: это могло добавить давления, но я получаю удовольствие