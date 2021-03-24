Циципас – об отсутствии в Майами «Большой тройки»: не буду лгать, это увеличивает шансы

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как на уровень турнира в Майами (США) повлияет отсутствие представителей «Большой тройки»: Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
«Это увеличивает шансы, не буду лгать. Есть много сильных парней за пределами топ-5, которые хорошо играют в теннис. Я вижу в них угрозу. Себя фаворитом турнира не считаю. Мне нравится начинать турниры с низкими ожиданиями от себя и добиваться на них успеха.
К тому же у меня всё равно сложная сетка. Меня ждут матчи, в которых нужно будет бороться изо всех сил и выкладываться по полной.
Я был бы в восторге, если бы выиграл «Мастерс». Пока такой возможности не было, но я был близок. Очень хочу победить, всегда работаю над тем, чтобы прибавлять, думаю, это может привести меня к победе на «Мастерсе», — приводит слова грека ATP Tour.
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