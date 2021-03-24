Симона Халеп: после прививки от COVID-19 чувствую себя спокойнее

Третья ракетка мира, румынка Симона Халеп рассказала, как на её психологическое состояние повлияла прививка от коронавирусной инфекции, которую она сделала в конце февраля 2021 года.

«Могу сказать, что сейчас чувствую себя спокойнее, в безопасности, но всё равно соблюдаю меры предосторожности. Здесь мы также находимся в «пузыре» — и это утомляет. Но нужно соблюдать правила.

Также я чувствую себя более расслабленно во время перелётов. Вот почему я и решила приехать сюда.

Несколько недель назад меня спросили, почему я играю в Майами, если пропускала US Open. Я сказала, что с августа прошло много времени, психологически я чувствую себя лучше. Я рада быть здесь», — приводит слова Халеп пресс-служба Женской теннисной ассоциации.