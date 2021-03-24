Симона Халеп: после прививки от COVID-19 чувствую себя спокойнее
Третья ракетка мира, румынка Симона Халеп рассказала, как на её психологическое состояние повлияла прививка от коронавирусной инфекции, которую она сделала в конце февраля 2021 года.
«Могу сказать, что сейчас чувствую себя спокойнее, в безопасности, но всё равно соблюдаю меры предосторожности. Здесь мы также находимся в «пузыре» — и это утомляет. Но нужно соблюдать правила.
Также я чувствую себя более расслабленно во время перелётов. Вот почему я и решила приехать сюда.
Несколько недель назад меня спросили, почему я играю в Майами, если пропускала US Open. Я сказала, что с августа прошло много времени, психологически я чувствую себя лучше. Я рада быть здесь», — приводит слова Халеп пресс-служба Женской теннисной ассоциации.
«Симона Роналду?» Халеп удивила фанатов, набив футбольный мяч 81 раз
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
14:16
-
13:36
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
01:14
-
00:36
-
00:28
-
00:26
- 23 марта 2021
-
23:14
-
20:13
-
19:48
-
19:10
-
18:35
-
17:52
-
17:33
-
16:30
-
16:04
-
14:49
-
14:18
-
13:03
-
11:57
-
11:22
-
10:07
-
09:38
-
09:09
-
00:41
- 22 марта 2021
-
21:23
-
16:25
-
15:55
-
15:03
-
14:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам