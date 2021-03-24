Андрей Рублёв: у меня есть страх, что я недостаточно хороший игрок, он помог мне прибавить

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что помогает ему прогрессировать и как повлияла на его психологию травма, полученная в 2018 году.
«У меня есть страх, что мне просто повезло, что на самом деле я недостаточно хороший игрок. Думаю, он помог мне прибавить. А ещё то, что я хочу, чтобы всё было идеально. Если я допускаю ошибку, я хочу её исправить и довести до идеала. Это немного нездоровое мышление, но оно мне реально помогло.
Знаете, раньше я думал: «О, если всё так хорошо пойдёт, я смогу пробиться в топ-20 или выше». В итоге, я получил травму и выпал из топ-100. С тех пор я перестал загадывать наперёд. Теперь я думаю только о том, в чём мне стоит прибавить. Травмы и вся эта ситуация привели к ясности в мыслях», — приводит слова Рублёва ATP Tour.
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