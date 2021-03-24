Рублёв – о турнире в Майами: я не могу контролировать, проиграю во втором круге или нет

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, давит ли на него тот факт, что он лишь единожды в карьере выходил в четвертьфинал турнира категории «Мастерс».

«Я не могу контролировать, проиграю во втором круге или нет. Подобное внутреннее давление не поможет, потому что не всё в твоих руках. Не имеет значения, сколько ты думал о матче – если ты проиграешь, то всё равно проиграешь. Важно просто сосредоточиться на себе, на том, в чем тебе нужно прибавить.

Даже если я плохо выступлю в Майами, через пару недель будет Монте-Карло. Потом – Рим, Мадрид, «Ролан Гаррос». У меня будут возможности. И даже если я нигде не преуспею, в конце концов, будет следующий год, вторая половина этого.

Все мы сталкиваемся с давлением. И интересно смотреть, кто и как с ним справляется», — приводит слова россиянина ATP Tour.

Стало известно, с кем сыграют Медведев и Рублёв на «Мастерсе» в Майами