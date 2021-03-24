«Мы добирались до Майами 48 часов». Барти – о первом выезде из Австралии с начала пандемии

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала, с какими трудностями столкнулась по пути на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Барти впервые с начала пандемии выехала за пределы Австралии.
«Мы очень долго добирались до Майами, примерно 48 часов. Планировалось довольно лёгкое путешествие – из Брисбена в Сидней, из Сиднея в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса в Майами. Обычно проблем не возникало. Но в этот раз отменили рейс из Австралии, потом отменили рейс в Лос-Анджелесе. Пришлось всё переигрывать.
Но мы добрались. Будет трудно сразу начать играть после того, как я снова начала путешествовать. Но приятно вернуться на турниры, к любимому делу. С Майами связано много приятных воспоминаний. Пару лет назад я провела здесь один из лучших турниров в карьере, стабильно играла от начала и до конца.
С нетерпением жду возможности снова бросить себе вызов и показать хороший теннис», — сказала австралийка пресс-службе Женской теннисной ассоциации.
Напомним, в 2019 году Барти завоевала титул в Майами, в финале обыграв чешку Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 7:6, 6:3.
- 24 марта 2021
-
17:22
-
16:41
-
15:25
-
14:46
-
14:16
-
13:36
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
11:11
-
10:43
-
10:10
-
01:14
-
00:36
-
00:28
-
00:26
- 23 марта 2021
-
23:14
-
20:13
-
19:48
-
19:10
-
18:35
-
17:52
-
17:33
-
16:30
-
16:04
-
14:49
-
14:18
-
13:03
-
11:57
-
11:22
-
10:07
-
09:38
-
09:09
-
00:41
- 22 марта 2021
-
21:23