«Мы добирались до Майами 48 часов». Барти – о первом выезде из Австралии с начала пандемии

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала, с какими трудностями столкнулась по пути на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Барти впервые с начала пандемии выехала за пределы Австралии.

«Мы очень долго добирались до Майами, примерно 48 часов. Планировалось довольно лёгкое путешествие – из Брисбена в Сидней, из Сиднея в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса в Майами. Обычно проблем не возникало. Но в этот раз отменили рейс из Австралии, потом отменили рейс в Лос-Анджелесе. Пришлось всё переигрывать.

Но мы добрались. Будет трудно сразу начать играть после того, как я снова начала путешествовать. Но приятно вернуться на турниры, к любимому делу. С Майами связано много приятных воспоминаний. Пару лет назад я провела здесь один из лучших турниров в карьере, стабильно играла от начала и до конца.

С нетерпением жду возможности снова бросить себе вызов и показать хороший теннис», — сказала австралийка пресс-службе Женской теннисной ассоциации.

Напомним, в 2019 году Барти завоевала титул в Майами, в финале обыграв чешку Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 7:6, 6:3.

Наоми Осака может стать первой ракеткой мира после турнира в Майами