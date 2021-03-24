Азаренко – 4-летнему сыну: почему ты не хочешь выполнять бэкхенд? Он у тебя в генах

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о первых шагах 4-летнего сына Лео в теннисе.
Ранее Азаренко поделилась в своём «твиттере» видео с тренировкой Лео.
«Он вообще не хочет выполнять бэкхенд. Мне реально приходится его подкупать, чтобы он это делал. Это печально, потому что у него очень хорошо получается. Говорю: «Почему ты не хочешь? У твоей мамы очень хороший бэкхенд. Он у тебя практически в генах».
Лео нравится теннис. Его отец как-то спрашивал, кем он хочет стать, и он ответил: «Хочу быть как мама». Это так трогательно! Но для меня главное, чтобы он получал удовольствие от тенниса», — приводит слова белоруски пресс-служба Женской теннисной ассоциации.
Азаренко родила сына 19 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе. Отцом ребёнка является Билли Маккиг. Виктория и Билли расстались летом 2017 года.
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