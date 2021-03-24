Рублёв: я сложный человек, у меня свой взгляд на мир

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о любимых видах спорта, которыми увлекается, а также о своём характере.
«О моём характере, скорее, нужно спросить у моих близких и друзей. По-моему, я очень сложный человек. У меня свой взгляд на мир, на всё вокруг. Он немного отличается от многих других людей.
По поводу хобби всё просто. Обычно я люблю заниматься спортом. Летом – вейкборд или что-нибудь подобное. Зимой – сноуборд. Даже если это что-то опасное, мне всё равно нравится. В футбол я не играю, потому что не могу контролировать всё вокруг. Казалось бы, он безопаснее, но меня могут сбить, даже если я буду беречь себя. А на вейкборде или сноуборде я сам всё контролирую. Так что чувствую себя безопаснее, даже если эти виды спорта более рискованные.
Другие хобби связаны с музыкой. За другими видами спорта я не слежу – мне нравится самому заниматься или смотреть с трибун. Например, друзья мне давали билеты на НХЛ и НБА, было здорово. Но по телевизору я не смотрю. Слежу только за музыкой», — рассказал Рублёв TennisONE.
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