Эксперт: нет причин, по которым Карацев не может продолжать подниматься в рейтинге

Эксперт по теннисной статистике Лука Эллиотт отметил прогресс россиянина Аслана Карацева, высказав мнение, что лучшие годы у него ещё впереди.



«С тех пор, как Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, он стал главной темой для разговоров в теннисном сообществе. Он выиграл турнир в Дубае, а затем впервые попал в топ-30 рейтинга ATP. Если учесть, какое место он занимал всего несколько лет назад, поистине поразительно, как быстро он поднялся на вершину мужского тенниса.



Карацев стал профессионалом в 2013 году и закончил тот сезон на 292-м месте. В течение следующих двух лет он вошёл в топ-200, а к концу 2016 года снова вылетел оттуда. В 2017 году он получил серьёзную травму колена. Мало играл после того, как вернулся, и недавно признал, что даже размышлял о том, чтобы уйти из спорта. Ему потребовалось два года, чтобы выздороветь, и к концу 2019 года он занял 289 место — почти такой же рейтинг, как когда он стал профессионалом шесть лет назад.



В 2020 году для Аслана Карацева всё начало меняться. Этот год на челленджерах сложился для него очень успешно, и он закончил его на 112-м месте. В том году он выиграл 82,4% из своих 34 матчей на челленджерах, включая 18 побед в 20 матчах после возобновления сезона. Победы в большом количестве матчей, даже на более низком уровне, чем ATP, позволяют игроку обрести уверенность. Если игрок начинает больше верить в свои способности, то, как правило, он играет намного лучше. Так было с Карацевым, и это, вероятно, во многом объясняет его успех в 2021 году.



История успеха Аслана Карацева весьма вдохновляет, но кажется, что она далека от завершения. В 27 лет его лучшие годы ещё впереди. У Карацева потрясающе мощная игра, а также вновь обретенная уверенность, поэтому нет причин, по которым он не может продолжать подниматься в рейтинге», — написал Эллиотт для Tennis Head.

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30 Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.