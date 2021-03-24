Медведев: не думаю о первом месте рейтинга – для этого нужно выиграть ТБШ

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как работает над собой в теннисе и в повседневной жизни, а также о нынешнем статусе второй ракетки мира.
«У тенниса короткая память, поэтому я запомню своё нынешнее второе место на всю жизнь, но я хочу продолжать совершенствоваться каждый день. Не думаю о первом месте рейтинга, если честно. Оно по-прежнему так далеко. Кроме того, я чувствую, что для того, чтобы стать первой ракеткой мира, нужно выиграть турнир «Большого шлема», потому что там много очков. Если только вы, я не знаю, не попадёте в четыре финала и выиграете пять «Мастерсов» за год. Я всегда говорю, что рейтинги показывают результаты: чем лучше вы будете в течение года, особенно в крупнейших турнирах, тем лучше будет ваш рейтинг.
Думаю, что умственная работа, которой я занимаюсь, помогает мне во многих вещах как в жизни, так и в теннисе. Это то, что я хотел улучшить, и я чувствую, что добился большого успеха. У меня определенно есть моменты, когда я недоволен собой или могу проигрывать матчи, может быть, выхожу из себя, но я много работал над этим, и чувствую, что дела становятся всё лучше и лучше.То же самое и с теннисом — я не хочу прекращать работу над ним», — приводит слова Медведева Tennis Head.
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