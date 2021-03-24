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Мария Шарапова сделала прививку от коронавируса

Мария Шарапова сделала прививку от коронавируса
Теннис 0
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сделала прививку от коронавируса.

«Спасибо всем медицинским работникам, которые так быстро и мужественно работали, чтобы защитить нас. Благодарна. И на эмоциях», — написала Шарапова в своём твиттер-аккаунте.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В 2016 году она была дисквалифицирована на два года после того, как у неё нашли в крови мельдоний, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. В 2020 году она стартовала на Australian Open, но вылетела в первом же круге. В феврале 2020 года она объявила о завершении профессиональной карьеры.

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