Маррей: трудно найти мотивацию, если не играешь на крупных турнирах

Британский теннисист Энди Маррей после снятия с «Мастерса» в Майами из-за травмы сказал, что всё равно настроен восстанавливаться и играть на крупных турнирах.



«Меня не беспокоят ещё восемь или десять недель реабилитации. Причина, по которой я делаю всё это, состоит в том, чтобы вернуться на площадку и соревноваться. Я был очень расстроен тем, что пропустил Открытый чемпионат Австралии, потому что за последние несколько лет я проделал так много работы, чтобы быть готовым к нему.



Это тяжёлая работа, и теперь мне всё труднее найти мотивацию для реабилитации и всего остального, если я не собираюсь участвовать в крупнейших турнирах. Мне нужно сыграть серию турниров, чтобы определить, на что я способен физически, потому что у меня всё ещё не было такой возможности. Все показания к занятиям в тренажёрном зале, моим тренировкам говорят о том, что я в порядке», — цитирует Маррея Tennis Head.

«Проснулся в 3 ночи, почувствовав боль». Маррей — о причинах снятия с «Мастерса» в Майами