Маррей: трудно найти мотивацию, если не играешь на крупных турнирах

Британский теннисист Энди Маррей после снятия с «Мастерса» в Майами из-за травмы сказал, что всё равно настроен восстанавливаться и играть на крупных турнирах.
«Меня не беспокоят ещё восемь или десять недель реабилитации. Причина, по которой я делаю всё это, состоит в том, чтобы вернуться на площадку и соревноваться. Я был очень расстроен тем, что пропустил Открытый чемпионат Австралии, потому что за последние несколько лет я проделал так много работы, чтобы быть готовым к нему.
Это тяжёлая работа, и теперь мне всё труднее найти мотивацию для реабилитации и всего остального, если я не собираюсь участвовать в крупнейших турнирах. Мне нужно сыграть серию турниров, чтобы определить, на что я способен физически, потому что у меня всё ещё не было такой возможности. Все показания к занятиям в тренажёрном зале, моим тренировкам говорят о том, что я в порядке», — цитирует Маррея Tennis Head.
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