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Кристина Плишкова проиграла 319-й ракетке мира

Кристина Плишкова проиграла 319-й ракетке мира
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Кристина Плишкова в матче первого круга «Мастерса» в Майами проиграла британке Кэйти Бултер — 6:4, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. 29-летняя Плишкова, находящаяся на 78-м месте рейтинга WTA, выполнила 10 эйсов и реализовала три брейк-пойнта из восьми. 24-летняя Бултер, занимающая 319-е место рейтинга, выполнила четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 15, допустив 11 двойных ошибок.

Во втором круге Бултер сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей 17-е место рейтинга WTA.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 1-й круг
24 марта 2021, среда. 21:05 МСК
Кристина Плишкова
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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