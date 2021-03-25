Кристина Плишкова проиграла 319-й ракетке мира

Чешская теннисистка Кристина Плишкова в матче первого круга «Мастерса» в Майами проиграла британке Кэйти Бултер — 6:4, 3:6, 3:6.



Матч продолжался 2 часа и 8 минут. 29-летняя Плишкова, находящаяся на 78-м месте рейтинга WTA, выполнила 10 эйсов и реализовала три брейк-пойнта из восьми. 24-летняя Бултер, занимающая 319-е место рейтинга, выполнила четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 15, допустив 11 двойных ошибок.



Во втором круге Бултер сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей 17-е место рейтинга WTA.



Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.