Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на турнире в Майами

Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на турнире в Майами. В стартовом матче турнира она уверенно обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время россиянка сделала 7 подач на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.