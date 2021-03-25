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Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на турнире в Майами

Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на турнире в Майами
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на турнире в Майами. В стартовом матче турнира она уверенно обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время россиянка сделала 7 подач на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету Джорджи 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,26 млн. Действующим победителем соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 1-й круг
25 марта 2021, четверг. 02:50 МСК
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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