«Чёртов придурок!» Вашек Поспишил оскорбил президента ATP во время матча в Майами

Канадский теннисист Вашек Поспишил вышел из себя в ходе матча первого круга «Мастерса» в Майами с американцем Маккензи Макдональдом. Вашек разбил ракетку, выбил мяч за пределы корта, а также накричал на судью на вышке.
Предупреждение на сетболе соперника в первой партии стоило канадцу проигрыша партии. Не сдержав эмоции, Поспишил начал выкрикивать ругательства в адрес президента ATP Андреа Гауденци.
«Вчера полтора часа президент ATP кричал на меня на собрании игроков за то, что я стараюсь объединить теннисистов. Полтора часа! Глава ATP! Пусть идёт сюда. Чёртов придурок! Почему я вообще это поддерживаю? Можешь меня дисквалифицировать. Я с радостью подам в суд на эту организацию», — цитирует Поспишила Reuters.
Вашек проиграл со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Ранее Поспишил и серб Новак Джокович решили организовать новую ассоциацию игроков — Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.
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