Елена Веснина назвала грунтовые турниры, в которых примет участие

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина, возобновившая выступления после рождения дочери, представила расписание турниров, в которых примет участие в ближайшие месяцы.
«Календарь турниров на апрель-май. Очень многие интересуются моими планами на сезон, делюсь с вами календарём турниров на грунтовую серию. В одиночном и парном разряде:
— Стамбул (19–25 апреля).
— Мадрид (26 апреля – 9 мая).
— Рим (10–16 мая).
— Париж. «Ролан Гаррос» (23 мая – 6 июня)», — написала Веснина.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной
Веснина вернулась в тур на турнире в Дохе. До этого свой предыдущий матч Елена провела на «Ролан Гаррос» — 2018. На протяжении своей карьеры Веснина выиграла три турнира «Большого шлема» в парном разряде и один — в миксте.
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